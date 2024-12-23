В Москве спрогнозировали потепление и гололедицу
Гидрометцентр: небольшие осадки, гололедица и до +1 градуса ожидается в Москве
Фото: 5-tv.ru
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В области может быть чуть холоднее.
Облачно, небольшие осадки, гололедица и до +1 градуса ожидает москвичей в понедельник, 23 декабря. Прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.
По данным специалистов, температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от –1 до +1 градуса. Ночью же столбики термометров, как ожидается, опустятся до –2.
В области в дневное время обещают от –3 до +2 градусов. Ночью температура в Подмосковье может снизиться уже до –3.
Ранее 5-tv.ru писал, что больше 20 человек пострадали за последние дни в Петербурге из-за гололедицы. Дороги и тротуары покрылись ледяной коркой.
Также сообщалось, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве.