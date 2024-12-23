То ли еще будет: самую протяженную трассу в РФ откроют к 2030 году

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М-12 дотянется до Монголии, Северной Кореи и одного из наших главных коммерческих партнеров — Китая.

Трасса М-12 Восток — будет продлена до Тюмени в 2026-м году. Об этом Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на открытии трасс и транспортных узлов — оно прошло в Подмосковье, Петербурге, Башкирии. И это далеко не весь список.

Кроме того президент утвердил планы глобальной стройки — уже через несколько лет в России появится самая протяженная магистраль. Она свяжет Москву с городами Китая и Северной Кореи. О каких еще проектах говорил глава государства — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Инфраструктура и логистика — два кита экономики. И здесь показательно: только в 2024 году в России построили и реконструировали 14 тысяч километров дорог. И то ли еще будет — по видеосвязи Владимир Путин открывает трассы и транспортные узлы сразу в нескольких регионах.

«Владимир Владимирович, разрешите открыть движение по дорогам?», — спросил Хуснуллин.

«Разрешаю», — ответил глава государства.

В Подмосковье разрыв на Центральной кольцевой автодороге создавал заторы, портил жизнь сотням тысяч людей — от банальных пробок до задержек с доставкой товаров. Маршрут в обход Можайска и деревни Малые Вяземы решит эти проблемы.

Вот он — торжественный момент. Колонна начинает движение. Участок открыт. Новая развязка разгрузит сразу несколько важных направлений.

Четыре полосы. Для того, чтобы поток шел непрерывно, здесь построили путепровод над железной дорогой и тоннель. Одинцово, Звенигород, Истра, Кубинка — это еще неполный список городов, из которых теперь будет быстрее и удобнее добираться до Москвы.

«С открытием этой развязки ситуация поменяется кардинально. Пять минут, и это связывает Минское и Можайское шоссе», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Расширение старых трасс и строительство новых — все это часть масштабной федеральной программы, расписанной до 2030 года.

«За шесть лет реализации нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог. С помощью уже нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ продолжим качественно обновлять дорожную сеть. Расшивать так называемые пробки и узкие места», — отметил Путин.

Жители Петербурга, особенно его южной части, с нетерпением ждали окончания строительства Витебской развязки, которая примыкает к скоростному диаметру. Это шестиполосная дорога с пропускной способностью до 70 тысяч автомобилей в сутки.

«Этот кусок трассы, будущей большой магистрали — первый этап широтной магистрали — улучшит транспортную доступность юга, юго-востока Северной столицы. Думаю, что — не думаю, уверен! — это вот задел на будущее», — сказал президент.

Это лишь один из строящихся транспортных узлов, что разгрузит Ленинградскую область. И нужно ли объяснять, насколько важна для производства и торговли отлаженная логистика двух столиц?

«Дальше будем продолжать строительство широкой магистрали, которая обеспечит связь между Западным скоростным диаметром КАД-1 с выходом на шоссе на Мурманск», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В эпоху гибридной войны с Западом растет товарооборот с Востоком. М-12 — трасса от Москвы до Казани вскоре протянется намного дальше. Сейчас строят ее продолжение — скоростную дорогу Дюртюли-Ачит. Она пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

«Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ею уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов. Как и планировали, будем и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на Восток», — сказал Путин.

«Эта трасса будет развиваться. Мы ее улучшаем, расширяем — с двух до четырех полос. Делаем обходы населенных пунктов. У нас до 2030 года будет 50 построено обходов населенных пунктов», — подчеркнул Хуснуллин.

М-12 будет расширяться и тянуться на Восток вплоть до Тихого океана — она станет самой протяженной трассой страны.

Полностью проект М-12 завершат к 2030 году. Тогда трасса дотянется до Монголии, Северной Кореи и одного из наших главных коммерческих партнеров — Китая.