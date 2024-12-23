Шесть пешеходов пострадали в результате ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди них — подросток.

Два автомобиля столкнулись в Красногвардейском районе Петербурга, в результате ДТП пострадали шесть пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

«Пострадали шесть человек, из них одна 13-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

ДТП произошло из-за того, что женщина за рулем автомобиля Opel не дала преимущество на дороге встречной Geely, которая в результате столкновения, была отброшена в сторону. Машина задела толпу людей, стоявших на тротуаре возле пешеходного перехода. Уточняется, что водитель Geely скрылся с места происшествия, о его местонахождении пока данных не приводится.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский автобус, пожарная машина и три легковушки столкнулись на Новочеркасском бульваре в Москве. Известно более чем о 14 пострадавших.