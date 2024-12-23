«Немножко наступил на ее чувства»: Natan поставил точку в отношениях с Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Женатый артист попытался оправдаться за связь с блогером, предполагая, что слова услышит его супруга.

Рэпер Natan после месяцев интрижки с блогером Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина — Прим. ред.) поставил точку в отношениях. В финале съемок популярного реалити-шоу о выживании звезд в джунглях знаменитость признался — ему выпала честь быть рядом с девушкой, к которой он испытывал теплые чувства. Но жить он хотел бы по-прежнему со своей законной женой Анастасией Швецовой.

«Не буду отрицать теплых чувств к этому человеку. Но мое сердце, тело и мой дух принадлежат только одной единственной девушке, это девушка — моя жена Анастасия. Я ее обожаю и люблю!» — заявил Natan.

Лерчек в ответ также призналась — она не собиралась с артистом создавать какую-то крепкую пару, ведь так и не увидела в нем спутника для дальнейшей жизни.

«Natan — достойнейший мужчина для своей жены. Хочу остаться с ним в дружеских отношениях, но в роли своего мужчины, который поведет дальше, не вижу», — заявила Чекалина.

Уже после съемок ведущей Ольге Бузовой рэпер признался — ему показалось, что его слова задели чувства Лерчек, но по-другому он не мог.

«Мне показалось, что я как-то задел Леру тем, что сказал, что у меня есть единственная женщина. Но это никак не в обиду Лере, и не в укор. Просто немножко наступил на ее чувства, и эта обида была видна», — подытожил певец.

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