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Первыми по новой дороге проезжают «КамАЗы» — это уже традиция.

Накануне президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия сразу трех аэропортов и нескольких участков автодорог — все они имеют для страны стратегическое значение, ведбьпо сути соединят Сеерную столицу с южной, а еще — значительно сократят время в пути.

Президент открыл новые воздушные гавани — долгожанные терминалы аэропротов появились в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе — их местные жители с нетерпением ждали все последние годы.

Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов убедился в этом лично.

Еще несколько лет назад такое трудно было даже представить — от Краснодара до Крыма на машине всего за пару часов. Теперь это не смелая фантазия автопутешественников, а реальность. Скоростной участок трассы А-289 — открыт.

Первыми по новой дороге проезжают «КамАЗы». Это уже традиция. Сигналят они для того, чтобы поприветствовать рабочих, которые строили этот участок трассы.

Это один из крупнейших транспортных проектов юга России. Этот участок связан с дорогами, которые идут с севера, что позволит быстрее добираться до Крыма из Петербурга. Значимость проекта отмечает президент — он открывает участок трассы по видеосвязи.

«Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов юга России, что особенно важно в сезон отпусков», — отметил Путин.

Протяженность скоростного участка — почти 120 километров. От станицы Марьянской он идет в обход Темрюка и Славянска-на-Кубани, где летом особенно загружена дорога, и автомобилисты стоят в пробках по несколько часов.

Новый участок трассы — четырехполосный. Это позволяет увеличить пропускную способность — до 40 тысяч машин в сутки. Ехать автомобилисты будутут со скоростью 90 километров в час. Работы начали в 2020 году.

Эта дорога — своего рода новогодний подарок, который больше всего ждали жители Кубани. Строили на совесть и ударными темпами, уверяют рабочие.

«Да, удивлены. Потому что все проходило через реки. Много воды было, много грунтов», — говорит начальник проекта 81-го отряда Николай Маркин.

Соединяется этот участок с трассой А-290, которая ведет на Крымский мост, а оттуда — на полуостров.

Вообще дорогам в стране — особое внимание: с начала года построили и отремонтировали 14 тысяч километров автомагистралей. Открывают и новый участок трассы М-7 Волга — в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Такого количества дорожных проектов в Республике Татарстан не было никогда. Здесь и новая М-12 проходит, и 10 новых мостов возвели — в том числе через Каму, появились пять развязок и 11 путепроводов. Открывая новую дорогу, президент напомнил об атаке беспилотников на Казань. Заверил: будут не только восстанавливать разрушенное, но и создавать новое.

«Будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами, вот как сейчас. Будем развивать и дорожные сети, и городское строительство, жилье будем строить. Казань развивается такими темпами, которым многие и во многих странах могут позавидовать», — заявил Владимир Путин.

Строить этот участок начали в 2022 году. Нужен он, чтобы вывести трафик федеральной трассы за границы Набережных Челнов и Нижнекамска. А еще он должен разгрузить мост через плотину Нижнекамской ГЭС. В будущем эта дорога войдет в скоростной маршрут Казань — Екатеринбург — Тюмень. Первые водители уже оценили трассу!

Запустили движение по еще одному новому отрезку М-7 в Башкирии. В обход сразу пяти населенных пунктов. Это и трафик вблизи деревень и сел разгрузит, и экологию улучшит.

«Эту трассу десятки тысяч людей ждали десятилетиями. Трасса проходила, практически разрезала несколько населенных пунктов. Сейчас этого не будет», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Ударными темпами в России идет не только развитие дорог. Положительную динамику показывают авиаперевозки. И это несмотря на продолжающееся санкционное давление. К концу года количество перевезенных пассажиров составит около 111 миллионов. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Одновременно открывают три аэропорта: в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе. Пропускная способность дальневосточной авиагавани увеличится до миллиона человек в год. А еще он больше старого и удобнее.

«Это новый комфорт для жителей Магаданской области, для тех туристов, которые приезжают для того, чтобы посмотреть те красоты, которые имеются на Дальнем Востоке. Ну, и, конечно же, для самих жителей», — говорит глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Аэропорт уже принял первый рейс. Внимание пассажиров — на наличие телетрапов.

«Трап полагается. Как долго мы его ждали! Мы очень рады», — сказала пассажир.

Историческим моментом стало и обновление аэропорта в Ставрополе. Построенный в 1963 году, он уже перестал вмещать в себя возросшее количество пассажиров. В зале ожидания приходилось тесниться, мест для сидения всем не хватало. В год он сможет обслуживать до 580 тысяч пассажиров. Новый аэропорт заработал и в Чебоксарах. Причем построен он на деньги инвесторов. Вместе с обновлением аэропортов ждут и новых самолетов — отечественных.

«Мы ждем решения от нашей промышленности. Авиакомпании Российской Федерации ожидают поставки новых, современных, безопасных воздушных судов», — сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

Сейчас стоит задача увеличить пассажиропоток во всей стране. Нужно активнее наращивать авиасообщение внутри и между регионами.

«Правительству уже поставлена конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей прямого бюджетного финансирования», — сказал глава государства.

Впереди также — обновление аэродромной инфраструктуры. Строить будут рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы, заменят системы электроснабжения и светосигнальное оборудование.