Пассажирский автобус, пожарная машина и три легковушки столкнулись в Москве

Число пострадавших в массовом ДТП на юге Москвы возросло до 14

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди пострадавших — сотрудники МЧС.

Пассажирский автобус, пожарная машина и три легковушки столкнулись на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, «КамАЗ» протаранил машины, стоявшие на перекрестке. На месте — несколько машин скорой помощи.

На данный момент известно о 14 пострадавших. Среди них — двое сотрудников МЧС, уточнил источник. На место аварии на Новочеркасский бульвар прилетел вертолет санитарной авиации.

По предварительной информации, «КамАЗ» протаранил машины, стоявшие на перекрестке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи автобус сбил 11-летнего ребенка, переезжающего дорогу на электросамокате. В результате происшествия несовершеннолетнему потребовалась госпитализация.



