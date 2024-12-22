«Где ваша логика?» — Викторию Боню обвинили в поддержке украинского боксера
Телеведущая Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Подписчики заподозрили ее в финансировании ВСУ.
Телеведущая Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
После того, как звезда выложила фото, на котором она стоит с поясом и поздравляет боксера с победой над спортсменом Тайсоном Фьюри, подписчики заподозрили ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Скандал между поклонниками и телеведущей разгорелся в один момент.
Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru
«Вы вроде бы недавно вернулись из России. А сейчас едете поддерживать украинского спортсмена. А как же флаг России, который Вы недавно поднимали? Где Ваша логика?», — пишут недовольные пользователи сети.
Звезда «Дома-2» не смогла терпеть негатив в свою сторону и записала видеообращение к разгневанным подписчикам. Она отметила, что любит бокс и всегда летала на разные бои по всему миру.
«Я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе. И даже в это сложное время растягиваю в горах именно флаг своей страны России! Ваши жалкие попытки сделать из меня предателя Родины просто неуместны», — подчеркнула она.
Боня удалила пост и закрыла комментарии от подписчиков, однако те все равно наши способ выразить свое негодование — сделали это через реакции.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня поддержала Асти после слива интим-фото.