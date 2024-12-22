Зимняя угроза: как перепады температур влияют на организм

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Иммунная система пожилых людей и детей более восприимчива к инфекциям.

Резкое понижение температуры может оказать негативное влияние на здоровье. Об этом рассказала «Известиям» врач-терапевт Татьяна Тарадеева.

Она отметила, что изменения погодных условий приводят к сбоям иммунной системы. В результате организм становится уязвимым к инфекциям. К примеру, внезапное похолодание вызывает сужение сосудов, а затем их расширение при повышении температуры. В связи с этим происходит дискомфорт и ухудшение состояния у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Гормональные изменения могут ослабить иммунную систему, что увеличивает риск заболеваний у беременных», — заключила терапевт.

Также Тарадеева пояснила, что из-за колебания температур обостряются болезни дыхательной системы. В зимний период увеличивается риск передачи вирусов, потому что люди чаще всего находятся в закрытых пространствах. Стоит отметить, что иммунная система у пожилых людей и детей более восприимчива к инфекциям.

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