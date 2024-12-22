Путин: ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее

Путин предупредил об ответе России на удар дронов по Казани

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Платонов; 5-tv.ru

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Руководство республики восстановит все, что было повреждено противниками.

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на атаку украинской армии по Татарстану будет многократно сильнее. Об этом он сообщил на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах РФ.

Также лидер государства выразил уверенность в том, что руководство республики Татарстан восстановит все, что было повреждено противниками.

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — подчеркнул президент.

Он заметил, что Россия будет двигаться вперед еще большими темпами, будут развиваться дорожная сеть и городское строительство. Путин также подчеркнул, что темпам развития Казани могут позавидовать во многих странах.

За прошедшие сутки на Казань обрушилась массированная атака дронов ВСУ. В результате которой, пострадал жилой комплекс и несколько многоквартирных домов мирных жителей. Как сообщает глава Татарстана Рустам Минниханов, в этот раз атаке подверглись именно объекты гражданской инфраструктуры.

Атака производилась западными БПЛА. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала коллективный Запад отреагировать на данные действия Украины. Их молчание политик назвала лицемерным.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Казани ликвидировали остатки БПЛА после атаки на город.