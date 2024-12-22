Новогодний десант: в России для пациентов детских больниц подготовили акцию

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Снегурочки и Деды Морозы спустятся с крыш зданий, чтобы поздравить ребят с наступающим праздником.

В России стартовала акция «Десант Дедов Морозов 2024». Спасатели поздравят пациентов Российской детской клинической больницы Минздрава РФ (РДКБ) с наступающим Новым годом.

Дед Мороз и Снегурочка специально спустится с крыш зданий при помощи тросов. Мероприятие проведут для более тысячи пациентов РДКБ из 89 регионов страны. Возможность дать старт акции предоставили детям из прифронтовых городов, которые проходят лечение. Это братья Петр и Павел из Белгорода и Вероника из ЛНР.

Некоторые спасатели спустятся с крыш больницы с помощью альпинистского снаряжения, а другие поднимутся с земли на специальном подъемнике.

Помимо этого, для детей и их родителей подготовили праздничную программу. Пациентов ждет увлекательный спектакль и развлечения: аквагрим, фокусы, шоу мыльных пузырей, тематические мастер-классы и интеллектуальные квизы. Гостям также обустроят фотозону с «Фиксиками» и подготовят угощения.

По словам директора РДКБ Елены Петряйкиной, в учреждении находятся дети с самыми тяжелыми и редкими заболеваниями, требующими длительного пребывания в стационаре. У некоторых курс лечения выпадает на предновогодние дни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новогоднее шоу «Волшебник из Великого Устюга» покажут в ДК им. Горбунова.