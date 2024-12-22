ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
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В результате обстрела повреждены два частных дома в Грайворонском муниципальном округе.
В течение суток ВСУ с помощью беспилотников и боеприпасов атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, были выпущены четыре боеприпаса и совершены шесть атак беспилотников по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори. Четыре дрона удалось уничтожить системой ПВО. Последствий нет.
Также под удар попал в Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы. Российским силам удалось противостоять атаке. Обошлось без повреждений и пострадавших.
«В Грайворонском муниципальном округе по селам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО», — написал Гладков.
Однако в результате сбросов взрывных устройств были повреждены два частных дома и ближайшие постройки в селах Рождественка и Мокрая Орловка.
Кроме того, подвергся обстрелу город Шебекино. Был выпущен один боеприпас. Жертв и повреждений не оказалось.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Казани ликвидировали остатки БПЛА после атаки на город.