Путин оценил перспективы улучшения отношений России и США

Фото: 5-tv.ru

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Они оказались в упадке из-за шагов Вашингтона.

Россия готова к нормализации отношений с США, но не в ущерб своим интересам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — подчеркнул он.

Так лидер государства прокомментировал вопрос о возможности реанимировать российско-американские отношения, оказавшиеся в упадке из-за шагов Вашингтона.

История меняется в зависимости от ситуации, но неизменно одно — интересы России. Если российская сторона увидит, что изменившаяся ситуация дает возможность выстраивать отношения с другими странами, то будет к этому готова, отмечает Путин.

Президент подчеркнул, что вопрос не в нас, а в них. Все отношения будут строиться только на основе интересов России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что НАТО заставляет союзников увеличивать военные расходы.