«По глупости отдал за один доллар»: Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

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Политик недоволен высокими тарифами за использование маршрута.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут возобновить контроль над Панамским каналом. Об этом он написал в своем личном блоге.

Политик раскритиковал высокие тарифы, которые установили власти Панамы за использование канала. По его словам, плата «просто смехотворна».

Трамп отметил, что Панамский канал «жизненно важен» для США из-за большой роли в экономике и национальной безопасности страны. Политик настаивает, что если принципы, которые лежали в основе передачи, не будут соблюдены, то он намерен настаивать на полном возвращении. Тем более, Трамп выразил недовольство, что каналом также пользуется Китай. Ведь это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — добавил он.

Панамский канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договора, согласно которому контроль над маршрутом получила Панама. Документ предусматривал доступность для мировой торговли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп паникует из-за загадочных беспилотников над США.