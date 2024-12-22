Фото: Telegram/Официальный канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры/vstproc

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В результате происшествия с рельсов сошли 42 вагона.

В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария произошла на перегоне Бушулей — Жирекен на 6623 километре Забайкальской железной дороги. В результате происшествия у первого состава сошло 35 вагонов, у второго семь. На место выехал восстановительный поезд. В обоих направлениях было приостановлено движение.

«Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам ведомства, на место выехали Могочинский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства столкновения уточняются. Могочинской транспортной прокуратурой также организована проверка.

Кроме того, в пресс-службе Восточного МСУТ СК России сообщили, что было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Авария произошла 18 декабря на станции Княжая в Кандалакшском районе. Столкнулись грузовой и пассажирский поезда, последний направлялся из Мурманска в Петербург. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.