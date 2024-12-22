Грустный, но худой: Самойлова раскрыла секрет стройности Джигана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Телеграм канал Оксаны Самойловой/samoyllovaaoxanaa; 5-tv.ru

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Рэпер сбросил больше 40 килограммов за последний год.

Оксана Самойлова раскрыла один из приемов пищи своего мужа, рэпера Джигана, на котором он скинул больше 40 килограммов за последний год. Музыкант продолжает придерживаться здорового образа жизни и после того, как достиг желаемой цифры на весах. Либо он и правда подсел на ПП-ный образ жизни, либо его жена решила слепить из него греческого атлета.

В обеденное меню Джигана входят: суп из краснокочанной капусты и курицы, печеная тыква, паштет из фасоли, салат из петрушки и кейла, домашние куриные сосиски и отварная говядина.

«Если бы так кушали, все были бы грустными», — комментирует свой рацион несчастный рэпер.

До начала своего ЗОЖ-ого пути и похудения Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя артиста) весил 130 килограммов. Однако сейчас он дошел до желаемого и теперь весит 86,5 килограммов. Он отмечает, что не сидит на строгих диетах и постоянно консультируется с врачом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойловой понравилось шоу, после которого ее окрестили высокомерной.