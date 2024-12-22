«Конечно, завидую Борисову»: Петров пожелал быть номинированным на «Оскар»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Однажды на престижную кинопремию уже собирались выдвинуть фильм, где актер сыграл главную роль.

Актер Александр Петров захотел быть номинированным на кинопремию «Оскар». Это выяснилось в ходе шуточного диалога актера с ведущими одного из юмористических шоу во «Вконтакте» Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

Петров стал гостем выпуска. Во время съемок ему задали вопрос о его отношении к тому, что его коллегу Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар», а вместе с тем поинтересовались, как обстоят дела в карьере у самой знаменитости.

«У меня все супер», — кратко ответил Петров.

Однако ведущие хотели дальше посмеяться над актером и продолжили намекать, что и Петрову было бы неплохо получить столь престижную статуэтку.

«Часики тикают, надо уже как-то брать себя в руки, наверное, что-то делать», — настаивал на своем Дорохов.

За звездного гостя решил вступиться Мусагалиев, который призвал Петрова не обращать внимания на едкие изречения Дорохова.

«Он только к актерам придирается. А что же ты, когда у нас боксер был, не сказал: „Покажи, как ты бьешь. Раз ты боксер, покажи“. Молчал в тряпку. Космонавтам тоже что не говорил: „Ну-ка, полетай“», — возмутился юморист.

Петров все же решил ответить ведущим. Он заверил, что гордится успехами Борисова и сам не прочь оказаться номинированным.

«Слушайте, я так скажу, конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра красавец, классный фильм „Анора“. Юра просто лучший, и добавить тут нечего», — подытожил Петров.

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