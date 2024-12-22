«Брак был основан на желании иметь ребенка»: Селиванов раскрыл причину развода

Фото: Instagram*/selivanov_v

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как оказалось, вовсе не новая возлюбленная актера стала камнем преткновения.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов раскрыл истинную причину развода с экс-женой Викторией. С ней он был в браке шесть лет, а в 2023 году уже состоял в отношениях с Александрой Калмыковой.

Как объяснил знаменитость, причина банальная — с бывшей женой у них не было общих интересов. Единственное, на чем держался их союз — это огромное желание иметь ребенка. У них родилась дочка Ева. А после отношения разладились.

«В общем, не пара — такое бывает. Честно, я с большим уважением отношусь к жене. Бывают ситуации, когда ты чувствуешь, что это не твой человек и вам с ним не по пути. Наш брак был основан на том, что мы оба хотели ребенка. Мы этого добились, у нас прекрасная дочь. Мы развелись, от этого каждый из нас стал только счастливее», — рассказал артист в шоу «Злые языки».

Он добавил, что спустя год после развода экс-жена уже наладила личную жизнь. Она встретила мужчину, правда, пока замуж не вышла. Сам же актер за это время успел повстречать новую любовь — ей стала Калмыкова. Девушка достаточно быстро забеременела, а уже в апреле этого года родила сына Кирилла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чьи наследники страдают из-за разборок родителей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.