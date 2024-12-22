«За беженцев»: обвиняемый в теракте в Магдебурге объяснил свой поступок

Обвиняемый в теракте на ярмарке в Магдебурге объяснил причины своего поступка

Фото: Reuters/Annegret Hilse

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Мужчина недоволен отношением к своим землякам.

Полицейские выяснили причину, по которой уроженец Саудовской Аравии совершил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге. По словам задержанного, он поступил так из-за плохого отношения местных властей к беженцам с Ближнего Востока. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Но, несмотря на признание подсудимого, прокуроры также продолжат разрабатывать и другие версии произошедшего. Журнал также сообщает, что обвиняемый 50-летний врач Талеб А. должен предстать перед мировым судьей в ближайшее время.

Два дня назад на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, выходец из Саудовской Аравии совершил наезд на мирных жителей. В результате этого около 200 человек получили травмы разной степени тяжести. Пять человек скончались, в их числе минимум один ребенок. Известно, что граждане России не пострадали во время теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олафа Шольца и Нэнси Фрезер освистали во время поездки в Магдебург. Канцлер приехал осмотреть место совершения теракта и был встречен агрессивно настроенной толпой.