Пять «праздничных» причин: какие привычки могут спровоцировать высыпания на лице

Врач Кочкина: новогодние застолья приводят к высыпаниям и шелушению на коже

Фото: www.globallookpress.com/Torsten Becker

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Зачастую после окончания новогодних каникул в зеркало можно увидеть далеко не отдохнувшего и полного сил человека, готового покорят новые вершины.

Чтобы после новогодних праздников лицо выглядело отдохнувшим и на нем не появилось высыпаний и сухости, нужно избавиться от пяти привычек. О них в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-косметолог Наталья Кочкина.

Первое — это перестать в последние недели и дни уходящего года пытаться сделать все дела. Ведь такой бешеный ритм провоцирует выработку гормона стресса — кортизола. А он, в свою очередь, негативно влияет на общее самочувствие и внешность.

«А именно — ускоряет распад коллагена и эластина в коже, способствует появлению высыпаний», — объяснила специалист.

Второе — в суете задач и после новогодних корпоративов не стоит пренебрегать уходом за лицом. Ведь это важно делать постоянно, добавила косметолог. Кроме того, чтобы избежать высыпаний на коже, важно высыпаться. Ведь во время сна вырабатываются гормоны, которые влияют на качество кожи.

«При недостатке сна кожа не успевает восстановиться и в результате становится более чувствительной к внешним факторам. А поскольку процессы детоксикации не запускаются, в мягких тканях накапливаются шлаки и токсины», — пояснила Кочкина.

Недостаток сна также провоцирует кожу на потерю упругости, появление мешков под глазами и морщин. А неправильное питание: салаты с майонезом, жареное, закуски — усугубляет ситуацию. В заключение, специалист отметила и отсутствие физической активности, которая так важна для насыщения кожи кислородом.

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