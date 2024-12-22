В Керчи частично ликвидировали пятна мазута

Фото: Известия/Иван Ковалёв

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Всего удалось очистить около 34 километров береговой линии.

Пятна мазута, которые появились на побережье Керчи в результате крушения двух нефтяных танкеров в Черном море, удалось частично ликвидировать. Всего очищено свыше 34 километров береговой линии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

От небольших пятен удалось избавиться полностью. На участке береговой линии, где они были обнаружены, собрали более 700 килограммов продуктов нефтяного происхождения.

«С начала работ собрано 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — говорится в публикации.

Работы по очистке остальных территорий продолжаются. Режим ЧС продолжает действовать. Крушение танкеров произошло 15 декабря. Причиной стала погода, в результате сильного шторма оба судна получили значительные повреждения. По факту крушения возбудили уголовное дело. В регионе продолжается мониторинг экологической обстановки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС муниципального характера введен в Керчи после крушения танкеров. Мазут с затонувших суден дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.