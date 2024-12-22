«Всему есть свой предел»: какими были трудности в отношениях Седоковой и Тиммы

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

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Адом для певицы были, как она уверяет, ссоры и многочисленные измены мужа.

В Москве покончил с собой известный баскетболист Янис Тимма. Он успел поиграть и в России за ведущие клубы, и в США, Греции, Испании, Турции. Но прославился он не спортом, а своим браком с певицей Анной Седоковой, той самой «рыженькой» из «ВИА Гры». Их бурный роман отливал глянцем в многочисленных роликах в соцсетях — белокурый гигант и роковая красотка.

Но в жизни важны нюансы. Во-первых, сыграло «проклятие» «ВИА Гры» — ни у одной из артисток этой звездной группы нет нормальной семейной жизни. Во-вторых, багаж конкретно этой парочки. У Анны в приданом — трое детей от разных браков, у Яниса — неудачи в спорте и ненависть латышских русофобов. С ним даже отец перестал разговаривать.

В общем, семейная лодка разбилась. Для Анны их развод стал очередным. Для Яниса — катастрофой. Хронологию отношений и последних дней перед трагедией восстановил корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Он — звезда баскетбола из латвийской провинции. Она — экс-солистка «ВИА Гры» с Украины. Познакомились в Москве случайно, в баре. Вместе участвовали в ток-шоу, красовались на красных дорожках, и всем казалось, что у Яниса Тимма и Анны Седоковой любовь до гроба.

«Тенью и остался» — так сейчас говорят в сети о Янисе поклонники Анны Седоковой. Неделю назад они развелись со скандалом, и вот нашли его тело.

За несколько месяцев до развода Янис начал активно публиковать противоречивые посты в соцсетях. Поклонники сразу забеспокоились о его душевном состоянии. К врачам или родственникам за помощью он не обращался.

«У Яниса, скорее всего, клиническая депрессия. Я думаю, что у него психика раскачена в том числе из-за не сложившейся карьеры. Насколько мы знаем, в последнее время он потерял доход и обвинял Анну в том, что она корыстная, что она хочет только денег», — говорит психолог Екатерина Кольцова.

В Москву Янис прилетел пару недель назад. Поселился в хостеле. Самый дешевый в районе, где живет его бывшая. А ведь когда-то жили в самых дорогих люксах по всему миру.

Окна с видом из подвала на сугробы, кровать, упирающаяся в стену, небольшие телевизор, шкаф и комната, в которой сложно уместиться даже вдвоем. В таких мягко говоря аскетичных условиях провел последнюю неделю жизни бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма.

Все произошло в ночь после дня рождения экс-солистки «ВИА Гры». Утром в соцсетях поздравил бывшую жену с 42-летием, выложил архивное видео.

Через несколько часов публикации стали походить на прощальные. Янис то называл себя трусом, то просил не оставлять с Седоковой собаку. Под праздничным постом своей экс-супруги он выложил вот это — дату своего рождения и сегодняшнюю.

«Он хотел ее назад вернуть. Буквально за несколько часов до своей смерти он отправил ей букет из сто одной розы, который она в принципе даже не приняла от курьера, насколько я знаю», — сказал Сергей Дворцов, музыкальный продюсер.

Ради Седоковой спортсмен бросил первую жену с маленьким сыном, прекратил общаться с родителями. Его отец всегда считал брак Яниса с Седоковой ошибкой.

Совместные клипы и выходы в свет все это время были лишь игрой на публику. Проблемы в раю начались у влюбленных почти сразу после свадьбы в 2021 году. Янис ушел из баскетбольного клуба «Химки». После этого год искал работу и жил на деньги жены.

«Когда мы оказались дома, все оба сели и вот так на друг друга стали смотреть. Он не представляет жизнь без работы, я не представляю жизнь без работы», — объясняет певица Анна Седокова.

Известно, что деньги всегда были самым главным для проекта «ВИА Гра». Двадцать лет назад восходящим звездам продюсеры намеренно платили мало. Чтобы те, надрессированные, как по команде, соглашались на более дорогие «приватные» встречи с обеспеченными поклонниками.

«Это все что угодно могло быть. Это мог бы быть ресторан, это могут быть какой-то ночной клуб, это, в конце концов, даже мог быть дом, огромный дом где-нибудь на Рублевке. Это была одна из самых горячих корпоративных групп. И я уверен, что работали они где, где только они не работали», — рассказывает Алексей Остудин, музыкальный критик

В сети подсчитали, что поддерживать богемный уровень жизни Янис мог только в России. За два сезона в Зените он зарабатывал от 500 тысяч долларов до миллиона. В «Химках» за тот же срок получал уже 200 тысяч. В 2023 переехал в США — там удалось заработать только 37 тысяч долларов за пять месяцев. Когда Тимма играл в Штатах, они с Седоковой уже жили на разных континентах.

«Он только виноват, что очень сильно меня любит. Говорю ему, ты можешь меня поменьше любить, потому что ну это очень много», — объясняет певица Анна Седокова.

Это фрагмент интервью как раз 2023 года, когда супруги разъехались. А на кадрах, отснятых через десять часов после смерти Яниса, Седокова картинно плачет на камеру для фанатов.

После этого комментарии к постам звезда отключила. Следующей публикацией сообщила поклонникам, что не выдержала и попала в больницу с нервным срывом. Но даже под капельницей играть на публику Седокова не перестала.

Странности в поведении экс-солистки «ВИА Гры» заметили и в ее окружении, причем сразу после развода.

«Мы с Аней виделись буквально на днях, на одной из премий. И она мне рассказывала —«Я развелась!». А я смотрю — что она улыбается? И мне показалось странным, почему она в таком позитивном тоне сказала «я развелась», — рассказывает блогер Алена Жигалова.

Адом для певицы были, как она уверяет, ссоры и многочисленные измены мужа.

«Он, конечно, ее любил, несмотря на то, что какие-то были похождения в его, так сказать, совместной жизни с Аней „налево“, это всем известно. Но она его тоже любила. Соответственно, всему есть свой предел», — говорит музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Похоронят Яниса Тимма в родной Латвии. Родственникам некогда звездного и состоятельного баскетболиста оказались не по карману перевозка тела и похороны. И тут Седокова заявляет, что возьмет похоронные расходы на себя. Однако через два дня ее слова оказались совершенно пустыми. Друг Яниса опроверг все громкие заявления экс-жены: семь миллионов рублей потратят на транспортировку тела и погребение из пожертвований семье Тиммы.