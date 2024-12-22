Пришлось в СК РФ писать: Жуков пытается отвоевать права на песни «Руки Вверх!»

Жуков обратился к Бастрыкину с просьбой о защите прав на песни «Руки Вверх!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЭДУАРД_КОРНИЕНКО

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конфликт между артистом и его первым директором разгорелся с новой силой.

Солист и лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился с жалобой в Следственный комитет России о незаконном присвоении авторских прав на песни группы первым директором коллектива Андреем Маликовым. В эксклюзивном интервью изданию «МК» он рассказал, кому на самом деле принадлежат права, и на чьей стороне в этом разбирательстве, которое длится уже более 20 лет.

Как объяснил Маликов, с Жуковым и еще одним солистом «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным он познакомился в начале 1990-х годов. В то время искал коллектив, который смог бы раскрутить, а молодые артисты находились в поиске продюсера.

«Мы обговорили условия и ударили по рукам, что стало стартом нашей совместной деятельности», — вспомнил Маликов.

Спустя время Маликов с владельцем музыкального издательства Андреем Черкасовым подписал контракт на выпуск и продвижение дебютного альбома группы. А дальше все закрутилось и завертелось. Вмиг Жуков и Потехин стали звездами, разъезжающими по российским городам. Но в конце 1990-х годов артисты решили — им больше продюсер не нужен.

«Они за моей спиной договорились с третьей стороной о бегстве под прикрытием аффилированных структур. Хотя все можно же было обсудить и решить, поделить, подписать и разойтись как цивилизованные люди», — добавил Маликов.

Лишь после того, как артисты отказались от услуг Маликова, они встретились с ним и подписали документ, согласно которому авторские права на первые пять альбомов группы передаются продюсеру.

«Также стороны заявили о полном отсутствии каких бы то ни было претензий друг к другу касательно совместной работы, личных и деловых отношений и гарантировали их отсутствие в будущем. За прошедшие 25 лет я строго исполнял все пункты данного соглашения», — признался Маликов.

Претензий у Жукова к Маликову не было до 2015 года. А после, когда Маликов передал авторские права издательству, и оно стало размещать песни и клипы «Руки вверх!» на всех цифровых платформах и ресурсах, знаменитость подал иск в арбитражный суд Москвы. Он признал — правда на стороне Маликова и издательства. Но Жуков уверен в своей правоте и пытается доказать обратное.

«К сожалению, артисты часто не помнят о своих договоренностях и подписанных в прошлом документах. И это, кстати, довольно распространенная ситуация. Просто на пике популярности, успеха и славы они забывают обо всем», — подытожил Маликов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певец Сергей Жуков не «зазвездился» и остался простым в общении.