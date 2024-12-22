Гнев вместо скорби: как трагедия в Магдебурге отразится на всей Европе

Фото, видео: Reuters/Christian Mang; 5-tv.ru

Произошедшее в Германии — это страшное дежавю.

Трагедия в Германии, которая может иметь последствия для всей Европы. В городе Магдебурге машина на полном ходу протаранила рождественскую ярмарку. В пятницу вечером, когда там было не протолкнуться, пять человек погибли, в том числе маленький ребенок. Как минимум 200 человек получили ранения. Уголовное дело расследуется как теракт.

Правительство Шольца, и без того получившее вотум недоверия, рискует и вовсе не досидеть до назначенных на февраль выборов. К отставке прямо сейчас призывает советник будущего президента Трампа Илон Маск. И, конечно, это ЧП взбудоражит правые силы по всей Европе, ведь Магдебург — это страшное дежавю. Уже были эти атаки на рождественские ярмарки и в той же Германии, и во Франции.

Впрочем, и подозреваемый, которого задержали по горячим следам, не такой, как прежние террористы — из хорошей семьи, он врач психиатр. Он критиковал радикальных исламистов. А теперь этот антиджихадист, получается, встал на их путь? Репортаж корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Минуты молчания отменяются. Вместо скорби — гнев, наготове не свечи, а факелы. Ультраправые в такие моменты не склоняют головы, а поднимают их. Настоящее восстание ультраправах в Магдебурге против мигрантов, политики открытых дверей и вообще всей сегодняшней немецкой политики, которая приводит к таким атакам на святая святых европейской и христианской идентичности.

Кадры, которые невозможно смотреть без содрогания. Момент атаки на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Внедорожник нарезает смертельные зигзаги, на полном ходу врезаясь в толпу людей. Здесь по-прежнему атмосфера внезапно прерванного праздника — чьи-то брошенные вещи, обломки, мусор, перевернутые баки — вместо веселья лишь гнетущая тишина.

Вечер пятницы, всего неделя до Рождества. Самое популярное место для семейного отдыха. Среди погибших — взрослые и дети. Преступник, как нарочно, заезжал со стороны каруселей и развлечений для самых маленьких.

«Да, это печально то, что происходит в Германии. Все так плохо. Погибают маленькие дети, у меня тоже есть дети, я могу сейчас расплакаться на месте. Да, с Германией покончено из-за дерьмовой политики этого преступного правительства», — заявила местная жительница.

Жертвами теракта стали пять человек, более 200 пострадали или тяжело ранены. Видимо, пока еще автоматически в этом городе зажигается традиционная рождественская иллюминация. В действительности же его освещают другие траурные огни. Возле городского собора стихийная акция солидарности: жители Магдебурга приносят свечи, цветы, игрушки.

Еще одни эксклюзивные кадры, снятые очевидцами: водитель-убийца уже лежит лицом в асфальт, на машине — отпечатки совершенного им теракта. Полиции сдается, не оказывая сопротивления, как будто так все и планировал.

47-летний уроженец Саудовской Аравии. Еще при Ангеле Меркель он прибыл в ФРГ в статусе беженца и позже смог остаться в стране «по гуманитарным основаниям». Проживал неподалеку от Магдебурга. Соседи говорят, вел затворнический образ жизни. По другой информации, работал врачом-психиатром в местной больнице.

Мотивы нападения пока такие же противоречивые. Новостные агентства публикуют скриншоты его соцсетей: в одной публикации он критикует немецкие власти за некие преступления против саудовских беженцев, в другой — советует «не искать убежища в этой стране». Всю свою ненависть к немцам он, видимо, решил излить, устроив кровавую расправу.

«В настоящее время обвинения выдвинуты в убийстве пяти и попытке убийства 205-ти. Все остальное, в частности, мотив преступника и тому подобное, является предметом расследования и, разумеется, требует уточнения и всестороннего изучения», — говорит Хорст Вальтер Нопенс, старший прокурор Магдебурга.

И, кстати, его родная Саудовская Аравия одна из первых выразила Германии соболезнования. Более того, как сообщают СМИ, власти страны трижды предупреждали немецкую разведку о возможном теракте со стороны своего гражданина.

Еще более показательно, что все это происходит в тот самый момент, когда правительство ФРГ оказывает беспрецедентную военную помощь Украине, а свою страну оставляет беззащитной. Олафа Шольца освистали, едва он приехал на место трагедии.

«Мы должны проанализировать преступника, его действия, его мотивы, чтобы затем отреагировать с необходимыми уголовными и другими последствиями. И мы это сделаем. Для меня важно, чтобы мы оставались единой страной, держались вместе и говорили друг с другом. Чтобы не ненависть определяла наше единство, а сообщество, которое хочет завоевать общее будущее», — говорит Олаф Шольц.

С разницей в восемь лет это уже вторая атака на рождественский рынок в Германии. 2016 год — Берлин, грузовик, точно такой же кровавый таран. Политика открытых дверей во плоти. Именно после того случая ярмарки в ФРГ стали ограждать бетонными ограждениями. В Магдебурге они тоже были, но ожидаемо никого не спасли.

Для всей Европы это уже далеко не первый случай: до этого были Лондон, Ницца, Барселона. После каждого такого автомобильного теракта неминуемо возникает вопрос именно к открытым границам и потоку мигрантов, который, как подтверждает Магдебургская трагедия, совершенно не контролируемый.