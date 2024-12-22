«Ставим патриотические песни»: как наши бойцы берут в плен боевиков ВСУ

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Впереди битва за важнейший логистический узел ВСУ на Донбассе

Президент объявил следующий, 2025 год, «Годом защитников Отечества», подчеркнув, что делается это в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Ведь в 2025 году мы будем отмечать 80-ю годовщину Великой Победы. Победы над нацизмом.

К сожалению, сейчас, спустя три поколения мы ощущаем не только эхо демографической ямы середины прошлого века, но и ямы идеологической — неонацизм поднял голову и даже пустил корни на Украине.

И это стало одной из причин начала спецоперации. Российские войска уверенно сохраняют инициативу, наступают вдоль всей линии боевого соприкосновения. Самые масштабные бои — на юге Донбасса, где за неделю было освобождено сразу десять населенных пунктов. Особенно «кучно» в районе Курахово. Там нашим штурмовикам удалось замкнуть полноценный котел южнее города, на реке Сухие Ялы. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Кадры ночного боя, бойцы пятой бригады группировки «Юг» зачищают одну из последних многоэтажек в Курахово. Собственно, сам город уже наш. Теперь, если не считать дачную застройку, в которой держаться трудно, у противника остается лишь несколько панельных домов на западной окраине и главный опорный пункт — Кураховская ТЭС на берегу водохранилища.

Но на другом берегу уже наши войска. Подразделения группировки «Центр» обошли Курахово с севера, освободили Старые Терны и взяли под огневой контроль все коммуникации противника. В общем, гарнизон обречен, его методично выбивают.

Приказ держать бессмысленную оборону в Курахово — политический. Военные все понимали и пытались договориться с российским командованием, просили, чтобы им дали уйти. После этого командующего группировкой ВСУ «Днепр» Александра Луценко внезапно сняли с должности.

«Командование ВСУ обратилось к нам с просьбой о переговорах. Однако по вине украинской стороны переговоры были сорваны. В результате действий украинского командования, оставшиеся в Курахово подразделения ВСУ обрекаются на уничтожение», — сказал представитель группировки войск «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.

Самые ценные подразделения из Курахово все же вывели. Оставили в основном мобилизованных.

«Броня» ушла, расчеты БПЛА ушли. Нас мобилизованных бросили и выключили рацию. Мы все обсудили, решили сдаться, чтобы остаться живыми», — сказал пленный боевик.

Помочь обреченным всушникам грамотно сдаться в плен помогает агитационная работа. Метод кнута и пряника. Когда после нескольких боевых дронов, на позиции противника прилетает дрон с листовками.

Вообще, сдаться в плен не так-то просто. Это довольно сложная операция. Нужно сделать так, чтобы тебя не убили свои, чтобы тебя не уничтожил противник, пересечь большие простреливаемые пространства, минные поля и так далее. И вот эти листовки содержат в себе инструкции, как грамотно все это сделать. Здесь есть частота, выйдя на которую можно связаться и получить указания, ну и сама по себе эта листовка является таким документом, пропуском, который при сдаче в плен гарантирует безопасность и сохранение жизни.

А с помощью этого дрона с громкоговорителем недавно через линию фронта вывели целый взвод ВСУ, который сдался в полном составе. Беспилотник показывал дорогу.

«Прекратите бессмысленное сопротивление, сложите оружие добровольно». Вот как-то так. Этот уже подлетает ближе, стараемся поближе запустить его к ним и давить на психику, пока не пойдут сдаваться. Иногда песни ставим патриотические. Ну, как, помогает», — рассказал военнослужащий группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Ястреб», .

К югу от Курахово со своих позиций во избежание окружения отходят подразделения группировки ВСУ «Хортица», они объявили об этом официально.

До городской черты Покровска нашим войскам осталось пройти чуть меньше двух километров. Мы на пороге битвы за важнейший логистический узел ВСУ на Донбассе.