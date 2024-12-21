В Петербурге ввели дополнительные меры антитеррористической безопасности

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Беглов заявил, что ситуация находится под контролем.

Перед новогодними праздниками в Петербурге решили усилить меры антитеррористической безопасности. Слова мэра города Александра Беглова цитирует официальный сайт.

«Подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая», — подчеркнул глава города.

В течение последних дней в Северной столице произошла серия поджогов, которую предположительно заказали кураторы из-за рубежа. Подозреваемыми оказались несколько молодых людей и пенсионерка 76 лет. Они атаковали разные объекты инфраструктуры, пострадавших при данных актах нет. Все люди задержаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержаны петербургские поджигатели. С 16 по 21 декабря в Северной столице произошел ряд поджогов различных объектов инфраструктуры. В МВД Санкт-Петербурга установили, что действия пироманов контролировали неизвестные через социальные сети. Всем задержанным грозит серьезная уголовная ответственность в виде штрафа или заключения под стражу.