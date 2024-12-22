В Сочи автобус сбил 11-летнего ребенка, переезжающего дорогу на электросамокате

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; Telegram/ Госавтоинспекция г. Сочи/gibddsochi; 5-tv.ru

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В результате происшествия несовершеннолетнему потребовалась госпитализация.

Жуткое происшествие произошло в Сочи на Костромской улице. Там автобус сбил 11-летнего ребенка, который переезжал дорогу на электросамокате. Об инциденте сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города, а также опубликовала видео с наездом на несовершеннолетнего.

На кадрах видно, как двое детей на электросамокатах намеревались переехать дорогу. Когда один из них оказался на середине дороги, в него на высокой скорости влетел автобус. За рулем транспортного средства находился 57-летний мужчина. От удара ребенка отбросило на несколько метров. Второй несовершеннолетний чудом избежал столкновения.

«В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение», — заявили в Госавтоинспекции Сочи.

О самочувствии пострадавшего пока ничего неизвестно, однако в ведомстве отметили — ребенок выезжал на главную дорогу со второстепенной и по правилам дорожного движения должен был уступить другим участникам. А также напомнили, электросамокат — опасный вид транспорта, поэтому нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько в России выросло количество ДТП с участием электросамокатов.