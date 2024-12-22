Фото погибшей модели Савицкой стало пророческим

Фото: Piovanotto Marco/ABACA/ТАСС

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Девушка попала в ДТП в Париже.

Фото российской модели Светланы Савицкой могло оказаться пророческим. Об этом сообщает портал Woman.ru.

В личном блоге в соцсетях девушка опубликовала серию фото за несколько дней до своей гибели. На одном снимке она стоит у коричневой стены, одетая во все черное, приложив палец к губам. Подписчики предположили, что за спиной у модели изображен крест.

Серия фото российской модели Светланы Савицкой. Instagram*/ssaavvvaa

После известия о ее гибели, поклонники писали, что на фото увидели мистический знак. Они принесли соболезнования родным и близким Светланы.

Модель Светлана Савицкая стала жертвой несчастного случая в конце ноября в Париже. Ее сбил автомобиль, который пытался уйти от лобового столкновения с другой машиной. Но, резко выкрутив руль и свернув, водитель наехал на пешехода, которым оказалась Светлана.

Девушке было 34 года. Она успешно реализовала себя в модельном бизнесе и на телевидении. В последнее время модель жила в Париже, а в Москву прилетала по работе.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Савицкой рассказала о последнем сообщении от дочери перед ДТП.

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