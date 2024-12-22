Сила мысли поможет: правда и мистика о зимнем солнцестоянии 22 декабря

В день зимнего солнцестояния принято зажигать огни и соблюдать ритуалы

Фото: 5-tv.ru

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Сбудется ли желание, если соблюдать ритуалы?

День зимнего солнцестояния испокон веков окутан загадками и тайнами. Портал RSUTE разобрался c этим феноменом и его влиянием на нас с энергетической и духовной точек.

Уникальный момент в природном календаре ожидается 22 декабря 2024 года. Это время символизирует переход от темноты к свету. В древности зимнее солнцестояние было связано с ритуалами, призванными отпугнуть темные силы. В эту ночь принято зажигать огни, которые означают победу света над тьмой, и также люди собираются в кругу близких.

Исполнить желания в этот особенный день возможно. По информации портала, необходимо воспользоваться одним из ритуалов.

К примеру, в полночь написать желание на чистом листе бумаги и спрятать его до следующего солнцестояния. Таким образом можно получить поддержку энергий этого дня.

Второй пример — зажечь свечу, сконцентрироваться на своем желании и произнести вслух, визуализируя его исполнение. Как обещают, сила мысли увеличивает шансы на реализацию своего желания.

Кроме того, 22 декабря будет метеорный поток Урсиды, создающий атмосферу для надежд и мечтаний.

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