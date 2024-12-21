Пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину и ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Семья ищет самоотверженного сотрудника МЧС, чтобы поблагодарить за спасение.

Сотрудник МЧС во время атаки украинских беспилотников на Казань закрыл собой женщину с четырехмесячным ребенком. Об этом 5-tv.ru рассказал ее супруг Гаяз Искандаров.

По его словам, инцидент произошел, когда они с женой и ребенком выбежали на улицу во время эвакуации и потеряли друг друга в толпе других жильцов дома.

«Она искала меня, стоит с ребенком, а тут уже беспилотник летит. Он уже должен был врезаться в ЖК. Пожарный берет ребенка и жену и, получается, своим телом накрыл», — рассказал казанец.

Дочери Гаяза всего четыре месяца. Сейчас молодая семья ищет самоотверженного сотрудника МЧС, чтобы поблагодарить за спасение.

Искандаров также рассказал, что атака украинских дронов началась утром, когда они еще спали. Сирена воздушной тревоги включилась около восьми часов.

«Я до конца не понял, что произошло, посмотрел в окно и увидел, что полностью ЖК оцепили», — рассказал мужчина.

Атака украинских БПЛА на Казань

Столица Татарстана подверглась атаке украинских беспилотников утром в субботу, 21 декабря. В ходе нее пострадали несколько жилых домов.

«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома», — отметил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

В результате ударов беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Наиболее сильное возгорание зафиксировано в жилом комплексе «Лазурные небеса». Начавшийся в здании пожар был оперативно локализован.

В Казани развернут оперативный штаб, организованы пункты временного размещения и питания для жителей. К ликвидации последствий атаки привлечены все необходимые силы и средства. О погибших и раненых не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД возмутились молчанием Запада после атаки БПЛА на Казань.