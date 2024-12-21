Взрыв произошел в отделении «Сбера» в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадал филиал банка на Среднеохтинском проспекте.

Взрыв произошел в одном из отделений «Сбера» в Петербурге. Об этом сообщил глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

«В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте», — написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что пострадавших нет.

На кадрах с места происшествия, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видна машина пожарной службы у входа в банк. В Telegram-канале петербургской полиции сообщается о расследовании инцидента.

В этот же день в одном из торговых центров района Отрадное в Москве женщина подожгла петарду. Посетителям удалось задержать виновницу происшествия и передать ее правоохранителям. По предварительным данным, женщина действовала по указанию неизвестных, которые до этого выманили у нее 120 тысяч рублей.

Кроме того, в этот же день в подмосковном Королеве мужчина взорвал пиротехнический заряд. Согласно информации в Telegram-каналах, инцидент произошел в МФЦ, расположенном в здании торгового центра «Гелиос».

О пострадавших в обоих случаях не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал телефонное мошенничество госполитикой Украины против России.