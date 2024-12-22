«Зеленая миля» и ее наследие: что стало с актерами, исполнившими главные роли

Фото: Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.

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Спустя два десятилетия после выхода фильма жизни тех, кто принимал в нем участие, перевернулись с ног на голову: кто-то стал зоозащитником, а от кого-то отвернулись семья и друзья.

«Зеленая миля» — фильм Фрэнка Дарабонта, снятый по одноименному роману Стивена Кинга. История начальника блока смертников тюрьмы «Холодная гора» Пола Эджкомба и приговоренного к казни Джона Коффи до сих пор вызывает слезы — иначе и быть не может.

Это произведение о гранях человеческой души, демонических пороках и силах добра, которым не нашлось места среди людей. Актеры подарили нам неповторимый шедевр и нечто гораздо большее, чем просто фильм.

С момента, когда мир впервые увидел «Зеленую милю», прошло 25 лет. Как сложилась судьба людей, исполнивших главные роли?

Том Хэнкс

www.globallookpress.com/Photo Image Press; Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.



Том Хэнкс сыграл главного героя — начальника тюрьмы Пола Эджкомба, свидетеля невероятных событий, произошедших в блоке смертников. Пол — человек высокой морали, так что он так и не смог простить себя за то, что остался лишь наблюдателем в трагичной истории Джона Коффи.

Том является вторым в истории актером кино, получившим «Оскар» два раза подряд — за фильмы «Филадельфия» и «Форрест Гамп». Построив ошеломительно успешную актерскую карьеру, он начал заниматься продюсированием фильмов, а затем — озвучкой мультфильмов. После победы Трампа на выборах в 2024 году актер покинул США и не раскрывает своего местоположения.

Майкл Кларк Дункан

www.globallookpress.com/Allen Eyestone; PLANET PHOTOS



Образ Джона Коффи — человека, не способного вынести жестокие реалии мира, был непревзойденно воплощен Майклом Кларком Дунканом. За роль в «Зеленой миле» актер был выдвинут на «Оскар» и «Золотой глобус».

До начала актерской карьеры Майкл работал вышибалой в клубах Чикаго, а затем долгое время служил телохранителем рэпера The Notorious B.I.G. После участия в «Зеленой миле» он продолжил сниматься в кино. Его голосом говорили персонажи мультфильмов и компьютерных игр.

В 2009 году Майкл стал вегетарианцем. Он отмечал, что это крайне благотворно влияет на его здоровье. К сожалению, в 2012 году у актера случился сердечный приступ, от которого он не смог оправиться и скончался.

Майкл Джетер

Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.



В юности Майкл Джетер мечтал стать врачом. Однако, проучившись некоторое время в университете, решил связать свою жизнь с актерским мастерством. Роль Эдуарда Делакруа является одной из самых примечательных в его фильмографии. Жестокий убийца и безумец, при этом демонстрирующий чуткую любовь к крохотному мышонку, — актер смог передать сумасшедшую двойственность образа и вызвать у зрителей сочувствие к своему персонажу.

Судьба актера сложилась трагично. От своего партнера он заразился ВИЧ. Страшный диагноз разбил Майкла, он пристрастился к наркотикам и алкоголю. В 2003 году скончался от эпилептического припадка.

Даг Хатчисон

www.globallookpress.com/Allen Eyestone; PLANET PHOTOS; Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.



Перси Уэтмор — малодушный, тщеславный и жалкий человек. Невероятное отвращение к персонажу вызвал своей актерской игрой Даг Хатчисон. Стоит отметить, что подобные образы получаются у актера лучше всего, отрицательных персонажей он играл с самого начала своего актерского пути.

Об артисте снова вспомнили, когда в 51 год, преподавая актерское мастерство, он женился на своей 16-летней ученице Кортни Стодден. Мужчину окрестили «педофилом», от него отвернулась семья и ушел агент.

Этот брак разрушил актерскую карьеру Дага. Впрочем, мужчина был не особенно расстроен — вместе с молодой супругой они начали активно участвовать в реалити-шоу. В 2016 году у Кортни случился выкидыш, пара рассталась.

Сэм Рокуэлл

www.globallookpress.com/Allen Eyestone; PLANET PHOTOS; Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.



«Дикий Билл» пугает, шокирует и погружает зрителя в отчаяние. Глядя на него, задаешься вопросом — неужели мир правда готов принять нечто настолько отвратительное, как Уильям Уортон?

Сэм Рокуэлл, к счастью, не имеет ничего общего с сыгранным персонажем. Он крайне трудолюбивый актер, положивший на алтарь киноиндустрии всю свою жизнь. Примечательно, что мужчина никогда не был женат.

«Я определенно не хочу становиться отцом, эта ноша не для меня», — отмечает мужчина.

Его взгляды разделила актриса Лесли Бибб. Пара вместе с 2007 года.

Джеймс Кромвелл

www.globallookpress.com/IMAGO/RW; Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г.

Начальник тюрьмы Хэл Мурс — справедливый человек строгих правил. Несмотря на смертельную болезнь своей жены, он сохраняет хладнокровие и не позволяет себе срываться на окружающих.

Актер, сыгравший этого персонажа, в жизни совсем другой. Джеймс Кромвелл — ярый активист и общественный деятель. В 2013 году его арестовали за протест против насилия над животными, в 2015-м — за демонстрацию против строительства электростанции в Вавайанде. А спустя два года за очередное нарушение общественного порядка он был приговорен к исправительным работам.

Патрисия Кларксон

www.globallookpress.com/IMAGO/RW; Кадр из к/ф «Зеленая миля», реж. Фрэнк Дарабонт, 1999 г

Мелинда Мурс — жена начальника тюрьмы «Холодная гора», страдающая от рака последней стадии. Женщина терпит невероятные страдания и демонстрирует неадекватное поведение — из-за опухоли в мозгу она не может контролировать себя. Страшные приступы актриса исполнила с невероятным профессионализмом.

Патрисия Кларксон, сыгравшая Мурс, продолжает принимать участие в успешных картинах. Она никогда не была замужем и не имеет детей. По ее словам, такого желания у нее и не возникало, ведь она «родилась без этого гена».