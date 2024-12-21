В МИД возмутились молчанием Запада после атаки БПЛА на Казань: «Враг нападает на мирных жителей»

Захарова: в МИД РФ возмущены молчанием Запада после атак БПЛА на Казань

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Столица Татарстана рано утром 21 декабря подверглась ударам украинских беспилотников.

В МИД России возмущены лицемерным молчанием Запада после атак украинских БПЛА на Казань. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием „коллективного Запада“ и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — говорится в ее комментарии на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали исключительно объекты гражданской инфраструктуры и одно промышленное здание, которое не пострадало.

В комментарии отмечается, что всего по столице Татарстана было выпущено восемь БПЛА самолетного типа, из которых три были сбиты силами ПВО, еще три — подавлены системами РЭБ.

В результате попаданий двух беспилотников в 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса» зданию причинен ущерб. Кроме этого, повреждены еще два жилых здания. Пострадавших, предварительно, нет, объем ущерба уточняется, отметила Захарова.

Она также призвала мировое сообщество дать жесткую оценку преступным действиям киевского режима.

Казань подверглась атаке украинских беспилотников утром в субботу 21, декабря. В нескольких жилых домах в результате произошедшего возник пожар.

«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома», — отметил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

В результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Наиболее сильное возгорание зафиксировано в жилом комплексе «Лазурные небеса». Начавшийся в здании пожар был оперативно локализован.

В Казани развернут оперативный штаб, организованы пункты временного размещения и питания для жителей. К ликвидации последствий атаки привлечены все необходимые силы и средства. О погибших и раненых не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры удара украинского дрона по элитному ЖК в Казани.