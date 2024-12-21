«С бомжом отмечала Новый год»: Анна Хилькевич о своей ужасной подростковой любви
Анна Хилькевич в юности ушла из дома ради парня
Фото: © РИА Новости/Анна Хилькевич
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Ради своего парня-наркомана актриса сбежала из дома. Но это оказалось ошибкой.
Актриса Анна Хилькевич в юности ушла из дома ради бойфренда-наркомана. Об этом она рассказала в интервью блогеру Карине Нигай.
Бывший возлюбленный звезды был младше нее и вел разгульный образ жизни. Но ее чувства к нему были настолько сильны, что это не казалось серьезным препятствием.
Родители будущей актрисы воспротивились решению дочери. Тогда Хилькевич собрала ночью чемодан, оставила записку и ушла. Это был страшный период в ее жизни, как артистка вспоминает сейчас.
Парень страдал от наркотической зависимости и меняться не собирался. Хилькевич пыталась его спасти, но ее саму чуть затянуло в этот темный мир.
«В тот период я ночевала в подъезде, с бомжом отмечала Новый год», — рассказала Анна.
В какой-то момент будущая мама троих детей попыталась устроиться в клуб для взрослых, чтобы танцевать практически в чем мать родила. Когда наступил кастинг, актриса передумала, потому что требовалось раздеться перед незнакомым мужчиной.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Олег Майами оскорбил Анну Хилькевич.