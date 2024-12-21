Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

Фото: 5-tv.ru

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Злоумышленники рассылают фейковые предложения о работе от имени известных компаний.

Мошенники разработали новый сценарий для кражи Telegram-аккаунтов — они рассылают фейковые предложения о работе от имени известных компаний. Об этом рассказал РИА Новости аналитик Евгений Егоров.

По словам Егорова, тем, кто заинтересуется вакансиями, предлагают создать учетную запись на мошенническом сайте.

«После авторизации жертвы на этом ресурсе ей будут даваться задания, выполняя которые, она будет якобы пополнять свой внутренний счет. Для вывода заработанных средств „работнику“ нужно будет заплатить комиссию или просто ввести данные карты для зачисления», — объяснил эксперт.

Егоров рассказал, что злоумышленники часто прибегают к сценариям, связанным с поиском работы и заработком в интернете. С помощью опасных ссылок они могут похищать средства с банковских счетов, устанавливать вредоносное программное обеспечение через поддельные приложения, а также перенаправлять трафик на фишинговые и мошеннические сайты.

Эксперт рассказал, что в прошлом году большое количество пользователей получили сообщения от известной торговой сети по продаже косметики. Спамеры предлагали заработать около восьми тысяч рублей в день, рекламируя новые продукты компании. Однако для начала участникам предлагалось внести средства на свой аккаунт на стороннем сайте.

Еще один популярный сценарий — предложение о работе оператором такси. Чтобы получить заработок за день, людям нужно открыть счет и внести первоначальный взнос. При этом распределение заказов, отображаемое на экране «сотрудника», является муляжом.

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