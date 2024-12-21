В шесть раз менее калорийный: рецепт домашнего майонеза для новогодних салатов

Фото: 5-tv.ru

Время приготовления такого соуса занимает всего 15 минут.

Большинство россиян заправляют салаты магазинным майонезом. А все мы знаем, что он высококалорийный и содержит большое количество жиров, из-за чего его часто считают вредным для здоровья. Но выход есть! Можно не отказываться от любимых блюд. Достаточно приготовить такой соус самостоятельно. Врач-терапевт Регина Ахуньянова в беседе с изданием «Доктор Питер» поделилась рецептом майонеза, который в шесть раз менее калорийный, чем покупной.

Ингредиенты

200 миллилитров греческого йогурта;

Две чайные ложки русской горчицы;

Один пучок свежего укропа;

Одна щепотка соли.

Способ приготовления

В блендере нужно взбить йогурт вместе с горчицей и солью. Главное, чтобы майонез получился однородной консистенции. Затем в массу добавить мелко нарезанный укроп, и все тщательно перемешать. Для более нежного вкуса можно ограничиться одной ложкой горчицы. Заправить салаты можно сразу или положить соус в холодильник, чтобы он охладился.

Приготовление домашнего майонеза занимает 15 минут. В нем всего около 93 килокалорий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие можно приготовить варианты салата «Оливье».