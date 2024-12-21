Массовая авария с участием 14 машин произошла в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Происшествие случилось на Аминьевской эстакаде.

На Аминьевской эстакаде в Москве произошло массовое ДТП. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Массовое ДТП произошло на Аминьевской эстакаде в Москве, столкнулись 14 автомобилей», — рассказал собеседник.

По предварительной информации, никто не пострадал, движение на этом участке дороги было перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

Накануне жителей Москвы предупредили о возникновении гололедицы на дорогах в связи с прошедшими дождями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом ДТП в Санкт-Петербурге. Не менее пяти машин столкнулись на Западном скоростном диаметре. Как рассказывали очевидцы, ДТП могло произойти из-за яркого солнца, ослепившего водителей. В итоге те не заметили, что автомобиль впереди затормозил.

Разбитая техника практически парализовала движение. Проезжая часть была усыпана стеклом и кусками железа и пластика. В районе аварии растянулась пробка. В ДТП пострадал один человек — у него легкие травмы. Как отмечает компания, отвечающая за содержание магистрали, дорогу обработали против обледенения.