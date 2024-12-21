«Потеряла сознание»: Наталья Фатеева получила серьезную травму перед юбилеем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда фильма «Три плюс два» занималась лечебной гимнастикой и не смогла удержать равновесие.

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева перед своим юбилеем получила серьезную травму — перелом ключицы. Об этом знаменитость рассказала в разговоре с NEWS.ru.

В этом году звезде фильма «Три плюс два» исполняется 90 лет. В преддверии праздника артистка занималась лечебной гимнастикой и не смогла удержать равновесие.

«Сломала себе ключицу. Совершенно неожиданно. Я занималась своими физическими упражнениями. Совершенно не могу вспомнить, что произошло и почему же я упала. Когда я привставала, на секунду потеряла сознание», — рассказала Фатеева.

Теперь актрисе потребуется длительная реабилитация.

К слову, Наталья Фатеева на склоне лет превратилась в затворницу и почти не общается даже с родными детьми. Всему виной ее ужасный характер, утверждает сын знаменитости — актер и режиссер Владимир Басов-младший.

По его словам, 89-летняя Фатеева живет одна в пятикомнатной квартире на Фрунзенской набережной. Единственный человек, с которым она регулярно общается, — это сиделка. Без ее помощи актриса обойтись не может, так как из-за проблем с суставами даже с кровати встает с трудом.

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