Все-таки сошлись? Певица Нюша встретит Новый год вместе с Егором Кридом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Бывших возлюбленных неоднократно подозревали в возобновлении отношений.

Певица Нюша и рэпер Егор Крид встретят Новый год вместе. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

В рамках праздничного концерта, который пройдет 31 декабря, артисты выступят в Дубае. Кроме того, мероприятие посетят Тимати JONY, Artik & Asti, Марина Кравец и Константин Анисимов.

В последние месяцы появлялось множество слухов о воссоединении певицы и ее бывшего возлюбленного. Особенно на это повлияли совместные фотографии романтического подтекста. Вскоре выяснилось, что все проводилось для совместной коллаборации.

По словам Нюша, между ней и Кридом хорошие отношения. Они поздравляют друг друга с важными датами и праздниками, но все же не являются близкими людьми друг для друга.

К слову, в ОАЭ живут дети Нюши. После развода певицы с предпринимателем Игорем Сивовым ее дочь и сын находятся в Дубае вместе с отцом. Она часто прилетает к ним. Заглянет ли артистка к наследникам в новогодние каникулы — об этом мы узнаем позже.

Нюша официально развелась с Сивовым 15 августа 2024 года, спустя семь лет брака. После разрыва отношений певица написала новую песню «Сильные девочки». Трек создавался на основе самого тяжелого периода знаменитости. Своей песней исполнительница стремится поддержать каждую девушку, которая попала в похожую ситуацию. Когда Нюша рассказывала об этом, то проронила слезу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Егор Крид похвастался новой татуировкой.