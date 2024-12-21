Жилые дома загорелись в Казани после атаки беспилотников
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На месте работают экстренные службы.
Казань подверглась попытке атаки украинских беспилотников утром в субботу 21, декабря. Как сообщили в мэрии города, в нескольких жилых домах в результате произошедшего возник пожар.
«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов», — говорится в Telegram-канале администрации города.
В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места ЧП, на которых видно сильное возгорание в жилом комплексе «Лазурные небеса».
Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.
Прежде об отражении атаки беспилотников ВСУ сообщили и в Минобороны РФ.
«Около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.