Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

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Любителям шоколадок рассказали, как сохранить красивую улыбку без отказа от любимых продуктов.

Чтобы сохранить зубы здоровыми, то совершенно не обязательно исключать сладости из своего рациона. Об этом рассказал 5-tv.ru стоматолог-хирург Арам Давидян.

«Сладкое можно есть после приема пищи. То есть не вперемешку, не в промежутке между приемами пищи», — объяснил эксперт.

Все дело в том, что слюна сама по себе имеет щелочную среду, которая восстанавливает ткани в полости рта. Но частое употребление сладкого приводит к окислению слюны, что, наоборот, портит и зубы, и десны.

Также после конфет рекомендуется прополоскать рот, а лучше всего — почистить зубы. Это не всегда бывает возможно, поэтому, например, детям можно давать жевательные резинки без сахара с содержанием сахарозаменителя. При этом во рту жвачка должна находиться до 15 минут, не более.

«Что же касается наших маленьких пациентов, то у них все гораздо быстрее протекает. То есть процесс деминерализации эмали (разрушение зубной эмали из-за утраты минералов — Прим.ред.) происходит гораздо быстрее. И этим пациентам можно посоветовать также чистить зубы. Также не использовать сладости в промежутке между приемами пищи, и, конечно, пользоваться теобромином, который содержится в большинстве хороших зубных паст. Все это делается для того, чтобы мы сохранили ваши зубы красивыми и здоровыми», — отметил стоматолог.

По словам эксперта, сладкие напитки являются «убийцами зубов». Предотвратить пагубное воздействие можно только, если пить газировки через трубочку и ограничить употребление.

Если хочется сладостей, то не рекомендуется есть ириски, конфеты или другие липучие продукты. Вместо этого подойдет шоколад. В нем содержится теобромин, который укрепляет стенки эмали.

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