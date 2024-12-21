«Ночной охотник» в деле. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Пилоты российской авиации мастерски выполнили боевую задачу.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск выполнил пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Пилоты выполнили задачу, произвели маневр уклонения на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника, и вернулись на базу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.