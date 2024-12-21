Россияне будут смотреть фильмы и сериалы в Новый год на онлайн-платформах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Праздничные дни порадуют множеством премьер, а также старой доброй классикой.

Более 20% россиян в новогоднюю ночь собираются проводить время не только перед экранами и традиционными праздничными телепрограммами, но и за просмотром фильмов и сериалов на онлайн-платформах. Об этом сообщается в материале «Известий» со ссылкой на исследования Rambler& Co.

Согласно результатам опроса зрителей, совсем небольшая часть аудитории предпочитает кино и программам собственные форматы развлечений. Итого: 21% воспользуется каталогами интернет-кинотеатров и посмотрит проверенные временем новогодние фильмы, 8% найдут в сети альтернативные музыкальные шоу, 6% включат новые картины на праздничную тематику, 7% выберут исключительно фоновую музыку, а 6% поиграют в настольные игры.

Сервисы предлагают зрителям премьеры «Новогоднее чудо» с Елизаветой Арзамасовой, комедии «Баба Яга спасает Новый год» с Людмилой Артемьевой, Яном Цапником и другими звездами, «Один день в Стамбуле» с артистами «Квартета И».

На каникулах в январе онлайн-кинотеатр Wink также покажет сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», мультфильмы «Маша и медведь в кино: Парк чудес» и «Рождественские истории Астрид Линдгрен», ленты «В плену стихии» и «Елки 11». «Кинопоиск» — комедии «Красная Поляна», «Небриллиантовая рука», детектив «Прометей», фэнтези «Огниво», боевик «Операция «Панда» и другие.

Отмечается, что 29% опрошенных считают «голубые огоньки» одним из символов Нового года только за счет привычки. Но, хоть праздничные шоу уже не так популярны, они создают приятную семейную атмосферу.

Несмотря ни на что 82% россиян смотрят их в кругу близких. Каждый десятый респондент проводит ночь перед экраном в одиночку, 5% — с друзьями, а 3% каждый год ищут новую компанию.

Ранее 5-tv.ru давал советы взрослым, истосковавшимся по трепетному предчувствию Нового года — как в детстве. И раскрывал секреты создания праздничной атмосферы.