По заданию кураторов: задержаны Петербургские поджигатели

В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах по всему городу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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С 16 по 21 декабря в Северной столице произошел ряд поджогов различных объектов инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в поджогах по всему городу. Начиная с 16 декабря на регулярной основе разные объекты инфраструктуры подверглись несанкционированным атакам молодежи и пожилых граждан. Предположительно, беспредел курировали из-за рубежа.

В Тихвинском районе произошел инцидент: ученик девятого класса предпринял попытку умышленного поджога почтового отделения 16-го числа. К подобным происшествиям присоединилась пенсионерка в возрасте 76 лет, которая запустила праздничный фейерверк внутри банковского отделения на проспекте Луначарского. Кроме того, группа из пяти подростков устроила поджог деревянной мебели в одном из жилых подъездов. В Кингисеппском районе 19 декабря учащаяся десятого класса попыталась воспламенить административное здание.

Завершили череду событий следующие происшествия, произошедшие 20-го числа: вандализм с целью уничтожения банкомата и поджог личного автотранспорта, а также агрессивная атака на военный комиссариат при помощи коктейлей Молотова. Возраст троих задержанных варьировался от 17 до 20 лет.

В МВД Санкт-Петербурга установили, что действия пироманов контролировали неизвестные через социальные сети. Всем задержанным грозит серьезная уголовная ответственность в виде штрафа или заключения под стражу.

Также стало известно, что под влияние так называемых кураторов попадают и люди зрелого возраста. 31-летний житель Ленинградской области совершил поджог почты во Всеволожске. Пострадавших нет.

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