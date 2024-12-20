Подросток получил удар ножом в торговом центре в Тольятти

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

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Пострадавший госпитализирован, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подростка ударили ножом в одном из торговых центров Тольятти. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

«По версии следствия, 20 декабря 2024 года в одном из торговых центров города Тольятти несовершеннолетнему было причинено ножевое ранение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подростку оказывается медицинская помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В начале декабря конфликт в краснодарской школе № 94 привел к поножовщине. Там восьмиклассник напал с ножом на двоих школьников 2011 и 2009 годов рождения из-за того, что те громко слушали музыку. Словесная перепалка закончилась тем, что старшеклассник нанес несколько ударов ножом своим младшим оппонентам.

Сообщалось, что в результате конфликта пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы, еще двое получили легкие травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ученика во время урока в школе в Иволгинском районе Бурятии.