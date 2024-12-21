Выгодное вложение: участок «Дома-2» продают более чем за полмиллиарда рублей

Участок, где снимали «Дом-2», продают более чем за полмиллиарда рублей

Фото: Алешковский Митя/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После закрытия проекта избавиться от участка показалось владельцам лучшим решением.

Участок, на территории которого снимался скандальный проект «Дом-2», может приобрести любой желающий за 690 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось в сети.

Площадь территории составляет 1,26 тысячи соток. Участок находится на берегу реки Истра в поселке Лобаново, городской округ Домодедово. Рядом собственные сельскохозяйственные угодья и лес. Проложен асфальт, территория засажена соснами, проведены газ и электричество.

В качестве аргумента, почему кто-то должен потратить на покупку дома 690 миллионов рублей, владельцы напоминают, что в «Доме-2» принимали участие Ольга Бузова и Ксения Бородина. Более того, это место стало началом их карьеры.

В 2020 году на участке также снимали «Битву престолов» — реалити-шоу, идентичное «Дому-2». Участники, облачившись в средневековые костюмы, боролись за звание «Короля» или «Королевы». Зрители наблюдали за развитием их отношений — в основном романтических. Элементы декора, сделанного для этого шоу, до сих пор остались на зданиях — оно напоминает средневековый замок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Бородина поделилась деталями о подготовке к свадьбе.