Минюст признал иноагентами журналистку Ивлеву* и адвоката Полозова*

Фото: Фокин Алексей/ТАСС

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Также в реестр ведомства внесены блогеры Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*.

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* и адвокат Николай Полозов* внесены в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Уточняется, что Ивлеву-Йорк уличили в призывах оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) и выступлениях против спецоперации на Украине.

Адвокат Полозов, известный защитой группы Pussy Riot, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также тиражировал недостоверные данные о политике РФ, направленные «на формирование негативного образа Российской Федерации».

Кроме того, иноагентами признаны «Лаборатория университетской прозрачности», блогеры Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов трех художников: Анатолия Осмоловского*, Екатерину Марголис* и Алешу Ступина* (Игорь Поночевный). Ведомство выявило, что деятели искусств распространяли фейки о решениях и политике российских властей и недостоверную информацию о российских военных, а также выступали против спецоперации и участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову** по статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом стала видеозапись, на которой она публично выразила поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Трояновой может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан иноагентом, внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.