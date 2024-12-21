Певцу Шарлоту грозит семь с половиной лет тюрьмы по делу об экстремизме

Прокурор запросил для певца Шарлота семь с половиной лет тюрьмы

Фото: 5-tv.ru

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Сторона защиты пытается оспорить требования.

Прокурор запросил для певца Шарлота* меру пресечения в виде тюремного срока в семь лет и пять месяцев. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

"Гособвинение просит приговорить певца Шарлота к семи годам пяти месяцам колонии", — рассказал он.

Эдуарду Шарлоту предъявлены обвинения в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, порче документов и экстремизме. Скандальное дело было рассмотрено в пятницу Самарским областным судом.

Гособвинение заявило, что, по результатам экспертизы, видеозаписи, опубликованные Шарлотом, являются основанием для возбуждения уголовного дела. В них исполнитель оскорбляет чувства верующих и глумится над символами воинской славы.

Свою позицию Шарлот выражал, уничтожая георгиевские ленты, перепевая песню «День Победы» и читая стихи про патриарха Кирилла. Прокурор посчитал справедливым срок в семь с половиной лет, а также отметил необходимость рассчитать время, проведенное певцом в СИЗО, как один день за полтора.

Сторона защиты настаивает на том, чтобы снять с певца обвинения и прекратить разбирательства. По их словам, Шарлот разрывал не саму ленту, а только букву «Z». «День Победы» перепевал, никак не оскверняя праздник, а стихи про патриарха читал, желая «хайпануть».

"Это чудовищно жестокое наказание, практически максимальное. Одна из статей предусматривает 5 лет лишения свободы, а Шарлоту назначают 4 года 11 месяцев. И штраф максимальный — 300 тысяч рублей, а просят — 299", — заявил адвокат певца Алексей Лапузин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Шарлот частично признал вину по делу о реабилитации нацизма.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России