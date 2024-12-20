Путин заявил о необходимости сохранения семейной ипотеки под 6%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Президент также поручил распространить действие программы на вторичный рынок.

Семейная ипотека под 6% должна быть сохранена и распространена на вторичный рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного Совета по поддержке семьи.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить. Без всяких изъятий», — подчеркнул глава государства.

Также Путин указал на то, что сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья. Изначально это было сделано для поддержки в том числе строительного сектора. Однако сегодня, по мнению президента, следует разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке.

«Давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», — отметил Путин.

Накануне в ходе программы «Итоги 2024 года» глава государства пообещал «навести порядок» в ипотечной системе в ответ на жалобу молодой семьи из Краснодара, которые не могут получить семейную ипотеку уже три месяца.

По словам краснодарцев, у банков то заканчиваются лимиты, то увеличивается первоначальный взнос с 20% до 50%. А еще появилась некая «комбо-ипотека», когда ставка возрастает с 6% до 13%.

«Это безобразие, во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, — что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», — сказал Путин.

Президент отметил, что разницу между банковской ставкой и 6% возмещает государство, и никаких лимитов не должно быть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин РФ по итогам прямой линии Путина заявил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки с целью исключения из программы механизма лимитов.