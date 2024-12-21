Тайна рейса: как 10 лет назад бесследно исчез пассажирский самолет во время полета

Пропавший десять лет назад малазийский Boeing снова будут искать

Фото: www.globallookpress.com

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На борту воздушного судна было 239 человек. Что же на самом деле тогда произошло?

Правительство Малайзии одобрило инициативу американской компании Ocean Infinity возобновить поиски Boeing 777 малазийских авиалиний, который в ночь на 8 марта 2014 года выполнял рейс MH370 и таинственно исчез. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на министра транспорта страны Энтони Лока.

По словам чиновника, правительство и генпрокуратура Малайзии обсуждают окончательные условия договора с подрядчиком. Ожидается, что к началу 2025 года соглашение в формате «нет результата — нет оплаты» будет подписано. При этом в случае успеха компания получит 70 миллионов долларов. Срок действия контракта составит 18 месяцев.

Лок уточнил, что Ocean Infinity предложила новую зону поиска площадью 15 000 квадратных километров в южной части Индийского океана, основываясь на собственном анализе данных. В компании, как отметил министр, «уверены в новом предложенном районе».

Известно, что техасская фирма по производству морской робототехники Ocean Infinity уже участвовала в поисках малазийского рейса MH370 в 2018 году. В компании заявляют, что с того времени значительно усовершенствовали и увеличили флот надводных судов и глубоководных аппаратов, что позволяет им рассчитывать на успех поисковой миссии.

Пропал через 40 минут после взлета

Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший 8 марта 2014 года плановый перелет из Куала-Лумпура в Пекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На борту самолета находились 239 человек — 12 членов экипажа и 227 пассажиров.

Три четверти из них были гражданами Китая, еще около 50 человек — из разных стран и регионов: Индонезия, Австралия, США, Европа. Был на борту и один россиянин: 43-летний предприниматель из Иркутска Николай Бродский, который возвращался с Бали, где занимался дайвингом.

Судьба всех пассажиров и членов экипажа рейса MH370 до сих пор остается невыясненной, однако в январе 2015 года их всех признали погибшими в результате неизвестного «несчастного случая».

По официальным данным, на момент случившегося самолет находился в эксплуатации всего 12 лет, и его ресурс был выработан не более чем на 19%. Все необходимое техобслуживание лайнер проходил своевременно, а управляли им опытные пилоты: 53-летний командир экипажа Захари Ахмад Шах с летным стажем 33 года, и его помощник — 27-летний Фарик Абдул Хамид, работавший в малазийских авиалиниях с 2007 года.

Есть сведения, что Шах даже у себя дома имел симулятор кабины Boeing 777, на котором в свободное время отрабатывал навыки управления самолетом.

Отключил транспондер и ушел с маршрута

Известно, что старт полета проходил в штатном режиме. Лайнер вылетел из Куала-Лумпура в 00:42, а в 01:19, после выхода из воздушного пространства Малайзии, экипаж последний раз связался с наземными службами. В это время диспетчер попросил командира самолета работать с аэропортом Хошимина и пожелал спокойной ночи. Тот в ответ сказал: «Спокойной ночи, MH370».

Это было последнее сообщение с борта лайнера. Буквально через три минуты после этого, в 01:21, рейс MH370 исчез с радаров.

Пропажу самолета заметили только спустя 20 минут после отключения на нем транспондера. Наземные службы попытались связаться с экипажем через систему текстовых сообщений ACARS и спутниковый телефон, но безрезультатно.

Позднее было установлено, что Boeing еще около семи часов находился в воздухе. По данным со станций слежения вьетнамских и таиландских военных, лайнер после отключения транспондера сначала круто повернул на юго-запад, то есть почти в обратную сторону, пролетел вдоль границ Малайзии и Вьетнама, а затем в районе острова Пинанг в Андаманском море повернул на северо-запад. Примерно в 02:22 самолет вышел из зоны действия наземных радаров, и что с ним происходило дальше — неизвестно.

Камнем рухнул в океан

Поисково-спасательную операцию начали с обследования акватории Южно-Китайского моря, где самолет в последний раз выходил на связь. Затем поиски продолжили в Малаккском проливе и Индийском океане у западных берегов Австралии. Участие в операции приняли восемь стран, которые вывели в море 19 кораблей и подняли в воздух 21 военный самолет. Однако ни обломков Boeing, ни тел пассажиров так и не было найдено.

Проблеск надежды мелькнул, когда один из китайских поисковых кораблей уловил сигнал подводного локационного буя, которыми оснащают самолеты на случай падения в воду. Однако найти источник сигнала не успели — через три дня он затих. По всей видимости, в устройстве разрядился аккумулятор.

В августе 2014 года Малайзия и Австралия организовали вторую поисковую операцию с применением глубоководных аппаратов. Она проходила в южной части Индийского океана до января 2017 года, однако также безрезультатно.

Первые находки, позволившие говорить о факте крушения малазийского Boeing, появились в 2015 и 2016 годах. Тогда на островах Реюньон и Родригес, расположенных более чем в четырех тысячах километров от района основных поисков самолета, были случайно обнаружены его обломки. Предположительно, они дрейфовали с океаническим течением, пока их не выбросило на берег.

В частности, был найден элерон-закрылок, маркировка на котором подтверждала его принадлежность к искомому Boeing. Изучив фрагмент, эксперты определили, что MH370 даже не пытался сесть на воду, а просто камнем рухнул в океан после того, как сжег все топливо. Однако это все, что специалистам удалось выяснить.

Ни одна версия не подтвердилась

Параллельно с поисками самолета и тех, кто находился на его борту, шло расследование возможных причин и установление виновных в трагедии.

Одной из самых популярных стала версия о самоубийстве одного из пилотов. Якобы, устроив крушение лайнера, он таким образом покончил с собой. Однако изучение личной жизни и обыски в домах Шаха и Хамида не дали ничего, что указывало бы на эту версию.

Рассматривалась и версия теракта. Следователи установили, что на борту пропавшего самолета незаконно находились два иранца, которые купили билеты по поддельным документам и выдали себя за граждан Италии и Австрии. Однако после установления личностей пассажиров правоохранители пришли к выводу, что целью иранцев была всего лишь эмиграция в Европу, а не захват самолета.

В 2019 году авиационный эксперт Тим Термини выдвинул свою версию исчезновения малазийского Boeing. Он предположил, что борт был уничтожен намеренно, и привел четыре возможных варианта развития событий. По его мнению, самолет мог захватить член экипажа или злоумышленник из числа пассажиров. Кроме того, гибель Boeing мог спровоцировать диспетчер наземной службы, считает Термини.

Также в 2020 году сообщалось о некой женщине, которая звонила командиру воздушного судна за два дня до трагедии и использовала при этом SIM-карту, купленную под фальшивым именем. Однако и этот след оказался ложным: следователи тщательно изучили досье каждого члена экипажа и не установили никаких подозрительных связей.

Наконец, еще одной правдоподобной версией катастрофы MH370 стал взрыв литий-ионных батарей весом 221 килограмм, которые находились в грузовом отсеке лайнера. Однако и это не объясняет траекторию полета лайнера после отключения транспондера.

Никто не виноват

Поиски рейса MH370 считаются самой масштабной и дорогостоящей поисковой операцией в истории человечества. Примечательно, что во время их проведения были получены ценные данные о характере океанического дна и обнаружены несколько затонувших кораблей. Однако сам малазийский самолет так и не захотел выдавать тайну своего исчезновения. В мае 2018 года поисковые работы официально свернули.

Согласно выводам международной следственной группы, причиной загадочного происшествия с малазийским Boeing MH370 стало «противоправное вмешательство», в результате которого перестали работать системы связи, и самолет был развернут вручную.

В отчете следователей отмечается, что резкий разворот самолета, после которого он летел (скорее всего, на автопилоте) еще несколько часов, вряд ли мог произойти из-за технических неполадок и был, вероятно, произведен вручную пилотом или кем-то другим.

Возобновление поисков MH370 дает надежду родственникам погибших на то, что будут, наконец, установлены виновные в крушении самолета. Ведь сейчас, когда неизвестно, что и по какой причине произошло с лайнером, никто не несет ответственности за случившееся.

Между тем около 40 семей, чьи родные находились на борту злополучного рейса MH370, отказались принять компенсации от Malaysia Airlines в досудебном порядке. Люди рассчитывают, что истина все же будет установлена, и виновные предстанут перед судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новой версии крушения малайзийского Boeing.