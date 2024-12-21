Окружение императрицы: в Петербурге откроется выставка вещей Екатерины II

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Утраченные во время Великой Отечественной войны детали почти полностью восстановлены.

В Петербурге в музее-заповеднике «Царское Село» готовится к открытию новая экспозиция. Посетители смогут увидеть, как выглядят личные комнаты Екатерины II, предметы быта, которые окружали императрицу в годы ее правления, а также ее мундирное платье после проведенной специалистами реставрации.

Многие детали интерьера были утрачены во время Великой Отечественной войны, но сейчас они почти полностью восстановлены. Над воссозданием лепнины, живописи, литья трудились более 200 человек. Первоначальный вид обрели восемь залов Зубовского флигеля.

Первых посетителей здесь примут 25 декабря.

Ранее 5-tv.ru в Третьяковскую галерею вернули картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван».